"Хиласэдиджи" против лидера

Сегодня проходят матчи 19-го тура Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что в первом матче дня «Гянджляр» играет с «Нефтчи».
Две другие встречи начались в одно и то же время. «Хиласэдиджи» встречается с «Муров Аз Терминалом», а «Азеррейл» - с МОИК.
Высшая лига (мужчины)
11 апреля
19-й тур
15:00. «Гянджляр» - «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
16:00 «Хиласэдиджи» — «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал МЧС
16:00 «Азеррейл» - МОИК
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
Муров Аз Терминал
|
18
|
14
|
4
|
47-14
|
44
|
2
|
Азеррейл
|
18
|
13
|
4
|
47-18
|
42
|
3
|
Хиласэдиджи
|
18
|
14
|
4
|
47-20
|
41
|
4
|
Нефтчи
|
18
|
9
|
9
|
22-33
|
26
|
5
|
МОИК
|
18
|
3
|
17
|
9-49
|
8
|
6
|
Гянджляр
|
18
|
0
|
20
|
6-54
|
1
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