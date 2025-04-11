"Хиласэдиджи" против лидера

Сегодня проходят матчи 19-го тура Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в первом матче дня «Гянджляр» играет с «Нефтчи».

Две другие встречи начались в одно и то же время. «Хиласэдиджи» встречается с «Муров Аз Терминалом», а «Азеррейл» - с МОИК.

Высшая лига (мужчины)

11 апреля

19-й тур

15:00. «Гянджляр» - «Нефтчи»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

16:00 «Хиласэдиджи» — «Муров Аз Терминал»

Спортивный зал МЧС

16:00 «Азеррейл» - МОИК

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1 Муров Аз Терминал 18 14 4 47-14 44 2 Азеррейл 18 13 4 47-18 42 3 Хиласэдиджи 18 14 4 47-20 41 4 Нефтчи 18 9 9 22-33 26 5 МОИК 18 3 17 9-49 8 6 Гянджляр 18 0 20 6-54 1

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