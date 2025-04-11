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"Хиласэдиджи" против лидера

Волейбол
Новости
11 Апреля 2025 17:24
11
"Хиласэдиджи" против лидера

Сегодня проходят матчи 19-го тура Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в первом матче дня «Гянджляр» играет с «Нефтчи».

Две другие встречи начались в одно и то же время. «Хиласэдиджи» встречается с «Муров Аз Терминалом», а «Азеррейл» - с МОИК.

Высшая лига (мужчины)
11 апреля
19-й тур
15:00. «Гянджляр» - «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

16:00 «Хиласэдиджи» — «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал МЧС

16:00 «Азеррейл» - МОИК
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1

Муров Аз Терминал

18

14

4

47-14

44

2

Азеррейл

18

13

4

47-18

42

3

Хиласэдиджи

18

14

4

47-20

41

4

Нефтчи

18

9

9

22-33

26

5

МОИК

18

3

17

9-49

8

6

Гянджляр

18

0

20

6-54

1

İdman.biz

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