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"Азеррейл" проведет матч в Гяндже

Волейбол
Новости
11 Апреля 2025 09:55
11
"Азеррейл" проведет матч в Гяндже

Сегодня состоится очередная игра Высшей лиги по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что все три матча последнего тура пройдут в один день.

20-й тур начнется в Гяндже матчем между одноименной командой и «Азеррейл». Остальные встречи пройдут в Баку. «Абшерон» встретится с «Муров Аз Терминал», а «Национальная Академия Авиации» - с UNEC.

Высшая лига (женщины)
12 апреля
XX тур
14:30 «Гянджа» - «Азеррейл»
Дворец спорта Гянджи

16:00 «Абшерон» - «Муров Аз Терминал»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Национальная Академия Авиации» - UNEC
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1

Абшерон

19

17

2

52-15

49

2

Национальная Академия Авиации

19

13

6

46-25

40

3

Азеррейл

19

10

9

38-32

32

4

Гянджа

19

9

10

36-34

27

5

Муров Аз Терминал

19

8

11

31-40

23

6

UNEC

19

0

19

0-57

0

İdman.biz

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