Расписание игр Высшей лиги

Объявлено расписание матчей очередного тура Высшей лиги по волейболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация волейбола Азербайджана.

11 апреля состоится 19-й тур Высшей лиги по волейболу среди мужских команд. На следующий день состоятся матчи последнего, XX тура в женских соревнованиях.

Высшая лига (мужчины)

11 апреля

19-й тур

15:00. «Гянджляр» - «Нефтчи»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

16:00 «Хиласэдиджи» — «Муров Аз Терминал»

Спортивный зал МЧС

16:00 «Азеррейл» - МОИК

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Высшая лига (женщины)

12 апреля

XX тур

14:30 «Гянджа» - «Азеррейл»

Дворец спорта Гянджи

16:00 «Абшерон» - «Муров Аз Терминал»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Национальная Академия Авиации» - UNEC

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz