Расписание игр Высшей лиги

Объявлено расписание матчей очередного тура Высшей лиги по волейболу.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация волейбола Азербайджана.
11 апреля состоится 19-й тур Высшей лиги по волейболу среди мужских команд. На следующий день состоятся матчи последнего, XX тура в женских соревнованиях.
Высшая лига (мужчины)
11 апреля
19-й тур
15:00. «Гянджляр» - «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
16:00 «Хиласэдиджи» — «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал МЧС
16:00 «Азеррейл» - МОИК
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
Высшая лига (женщины)
12 апреля
XX тур
14:30 «Гянджа» - «Азеррейл»
Дворец спорта Гянджи
16:00 «Абшерон» - «Муров Аз Терминал»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. «Национальная Академия Авиации» - UNEC
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
İdman.biz