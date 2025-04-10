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Расписание игр Высшей лиги

Волейбол
Новости
10 Апреля 2025 13:20
19
Расписание игр Высшей лиги

Объявлено расписание матчей очередного тура Высшей лиги по волейболу.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила Федерация волейбола Азербайджана.

11 апреля состоится 19-й тур Высшей лиги по волейболу среди мужских команд. На следующий день состоятся матчи последнего, XX тура в женских соревнованиях.

Высшая лига (мужчины)
11 апреля
19-й тур
15:00. «Гянджляр» - «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

16:00 «Хиласэдиджи» — «Муров Аз Терминал»
Спортивный зал МЧС

16:00 «Азеррейл» - МОИК
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

Высшая лига (женщины)
12 апреля
XX тур
14:30 «Гянджа» - «Азеррейл»
Дворец спорта Гянджи

16:00 «Абшерон» - «Муров Аз Терминал»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Национальная Академия Авиации» - UNEC
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

İdman.biz

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