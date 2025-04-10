Елена Коколь: "Сожалею, что мы не набрали три очка"

«Игра прошла хорошо. Поздравляю свою команду и соперника».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка команды «Муров Аз Терминал» Елена Коколь.

В беседе с пресс-службой Федерации волейбола Азербайджана полузащитник поделилась своими мыслями о матче против "Национальной Академии Авиации" в 19-м туре Высшей лиги:

«Сожалею, что мы не набрали три очка. Но на данном этапе чемпионата для моей команды это не имело бы большого значения».

Елена также коснулась предстоящего матча:

«Наш следующий соперник - «Абшерон», с которым мы сыграем через два дня. Матч с лидером турнирной таблицы будет сложным. Однако мы сделаем все возможное, чтобы добиться хорошего результата в нашей последней встрече. На этом наше выступление в Высшей лиге закончится. Поэтому я сожалею об этом. Однако я поздравляю свою команду с игрой, которую они демонстрировали на протяжении всего турнира».

Отметим, что «Муров Аз Терминал» одержал победу в этом матче со счетом 3:2.

İdman.biz