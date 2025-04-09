Тренер Абдулазимовой продлил контракт

Венгерский «Вашаш», за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, продлил контракт с главным тренером.

Как передает İdman.biz, греческий специалист Яннис Атанасопулос продлил соглашение до 2027 года. При этом он остается у руля женской сборной Чехии.

Отметим, что под руководством Атанасопулоса «Вашаш» неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Венгрии. При греческом специалисте Абдулазимова превратилась в ключевого игрока клуба, ей была доверена капитанская повязка.

В этом сезоне клуб выиграл Кубок страны и продолжает борьбу в чемпионате.

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