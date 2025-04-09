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Аутсайдер сыграет в Гяндже

Волейбол
Новости
9 Апреля 2025 11:01
17
Аутсайдер сыграет в Гяндже

Сегодня состоятся матчи 19-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что тур начнется в Гяндже.

Одноименная команда города бросит вызов аутсайдеру чемпионата UNEC.

Остальные два матча пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Сначала «Азеррейл» встретится с «Абшероном», а «Национальная Академия Авиации» - с «Муров Аз Терминалом».

Высшая лига, 19-й тур
9 апреля

14:00 UNEC – «Гянджа»
Дворец спорта Гянджи

16:00 «Азеррейл» - «Абшерон»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Национальная Академия Авиации» – «Муров Аз Терминал»
Центре волейбола Министерства молодежи и спорта

1

Абшерон

18

16

2

49-15

46

2

Национальная Академия Авиации

18

13

5

44-22

39

3

Азеррейл

18

10

8

36-29

32

4

Гянджа

18

8

10

33-34

24

5

Муров Аз Терминал

18

7

11

28-38

21

6

UNEC

18

0

18

0-54

0

İdman.biz

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