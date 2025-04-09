Аутсайдер сыграет в Гяндже

Сегодня состоятся матчи 19-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что тур начнется в Гяндже.
Одноименная команда города бросит вызов аутсайдеру чемпионата UNEC.
Остальные два матча пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Сначала «Азеррейл» встретится с «Абшероном», а «Национальная Академия Авиации» - с «Муров Аз Терминалом».
Высшая лига, 19-й тур
9 апреля
14:00 UNEC – «Гянджа»
Дворец спорта Гянджи
16:00 «Азеррейл» - «Абшерон»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. «Национальная Академия Авиации» – «Муров Аз Терминал»
Центре волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
Абшерон
|
18
|
16
|
2
|
49-15
|
46
|
2
|
Национальная Академия Авиации
|
18
|
13
|
5
|
44-22
|
39
|
3
|
Азеррейл
|
18
|
10
|
8
|
36-29
|
32
|
4
|
Гянджа
|
18
|
8
|
10
|
33-34
|
24
|
5
|
Муров Аз Терминал
|
18
|
7
|
11
|
28-38
|
21
|
6
|
UNEC
|
18
|
0
|
18
|
0-54
|
0
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