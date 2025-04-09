Аутсайдер сыграет в Гяндже

Сегодня состоятся матчи 19-го тура Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что тур начнется в Гяндже.

Одноименная команда города бросит вызов аутсайдеру чемпионата UNEC.

Остальные два матча пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Сначала «Азеррейл» встретится с «Абшероном», а «Национальная Академия Авиации» - с «Муров Аз Терминалом».

Высшая лига, 19-й тур

9 апреля

14:00 UNEC – «Гянджа»

Дворец спорта Гянджи

16:00 «Азеррейл» - «Абшерон»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Национальная Академия Авиации» – «Муров Аз Терминал»

Центре волейбола Министерства молодежи и спорта

1 Абшерон 18 16 2 49-15 46 2 Национальная Академия Авиации 18 13 5 44-22 39 3 Азеррейл 18 10 8 36-29 32 4 Гянджа 18 8 10 33-34 24 5 Муров Аз Терминал 18 7 11 28-38 21 6 UNEC 18 0 18 0-54 0

İdman.biz