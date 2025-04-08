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МОИК сыграет с "Нефтчи"

Волейбол
Новости
8 Апреля 2025 10:38
18
МОИК сыграет с "Нефтчи"

Сегодня состоятся матчи 18-го тура Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что все матчи пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Между собой встретятся команды «Азеррейл» и «Хиласэдиджи», входящие в группу лидеров. МОИК сыграет с «Нефтчи», а «Муров Аз Терминал» - с «Гянджляр».

Высшая лига (мужчины)
XVIII тур
8 апреля

14:00 МОИК – «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

16:00 «Азеррейл» – «Хиласэдиджи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Муров Аз Терминал» – «Гянджляр»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1

Азеррейл

17

13

4

45-15

41

2

Муров Аз Терминал

17

13

4

44-14

41

3

Хиласэдиджи

17

13

4

44-18

39

4

Нефтчи

17

8

9

29-33

23

5

МОИК

17

3

14

9-46

8

6

Гянджляр

17

0

17

6-51

1

İdman.biz

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