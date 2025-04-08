Сегодня состоятся матчи 18-го тура Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что все матчи пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.
Между собой встретятся команды «Азеррейл» и «Хиласэдиджи», входящие в группу лидеров. МОИК сыграет с «Нефтчи», а «Муров Аз Терминал» - с «Гянджляр».
Высшая лига (мужчины)
XVIII тур
8 апреля
14:00 МОИК – «Нефтчи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
16:00 «Азеррейл» – «Хиласэдиджи»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. «Муров Аз Терминал» – «Гянджляр»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
Азеррейл
|
17
|
13
|
4
|
45-15
|
41
|
2
|
Муров Аз Терминал
|
17
|
13
|
4
|
44-14
|
41
|
3
|
Хиласэдиджи
|
17
|
13
|
4
|
44-18
|
39
|
4
|
Нефтчи
|
17
|
8
|
9
|
29-33
|
23
|
5
|
МОИК
|
17
|
3
|
14
|
9-46
|
8
|
6
|
Гянджляр
|
17
|
0
|
17
|
6-51
|
1
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