Сегодня состоятся матчи 18-го тура Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что все матчи пройдут в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта.

Между собой встретятся команды «Азеррейл» и «Хиласэдиджи», входящие в группу лидеров. МОИК сыграет с «Нефтчи», а «Муров Аз Терминал» - с «Гянджляр».

Высшая лига (мужчины)

XVIII тур

8 апреля

14:00 МОИК – «Нефтчи»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

16:00 «Азеррейл» – «Хиласэдиджи»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Муров Аз Терминал» – «Гянджляр»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1 Азеррейл 17 13 4 45-15 41 2 Муров Аз Терминал 17 13 4 44-14 41 3 Хиласэдиджи 17 13 4 44-18 39 4 Нефтчи 17 8 9 29-33 23 5 МОИК 17 3 14 9-46 8 6 Гянджляр 17 0 17 6-51 1

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