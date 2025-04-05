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"Гянджа" проиграла дома - ФОТО

Волейбол
Новости
5 Апреля 2025 16:12
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"Гянджа" проиграла дома - ФОТО

Сегодня завершился 18-й тур Высшей лиги по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что во второй игровой день состоялся один матч.

Единственная встреча прошла в Гяндже. «Гянджа» приняла «Муров Аз Терминал». В четырехсетовом матче победили гости - 3:1.

Отметим, что в первый день тура «Абшерон» обыграл «Национальную Академию Авиации», а «Азеррейл» - UNEC с одинаковым счетом 3:0.

Высшая лига (женщины)

XVIII тур

5 апреля

14:00 «Гянджа» - «Муров Аз Терминал» - 1:3 (15:25, 25:22, 22:25, 26:28)

Дворец спорта Гянджи

1

Абшерон

18

16

2

49-15

46

2

Национальная Академия Авиации

18

13

5

44-22

39

3

Азеррейл

18

10

8

36-29

32

4

Гянджа

18

8

10

33-34

24

5

Муров Аз Терминал

18

7

11

28-38

21

6

UNEC

18

0

18

0-54

0

İdman.biz

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