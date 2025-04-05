"Гянджа" проиграла дома - ФОТО

Сегодня завершился 18-й тур Высшей лиги по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что во второй игровой день состоялся один матч.
Единственная встреча прошла в Гяндже. «Гянджа» приняла «Муров Аз Терминал». В четырехсетовом матче победили гости - 3:1.
Отметим, что в первый день тура «Абшерон» обыграл «Национальную Академию Авиации», а «Азеррейл» - UNEC с одинаковым счетом 3:0.
Высшая лига (женщины)
XVIII тур
5 апреля
14:00 «Гянджа» - «Муров Аз Терминал» - 1:3 (15:25, 25:22, 22:25, 26:28)
Дворец спорта Гянджи
|
1
|
Абшерон
|
18
|
16
|
2
|
49-15
|
46
|
2
|
Национальная Академия Авиации
|
18
|
13
|
5
|
44-22
|
39
|
3
|
Азеррейл
|
18
|
10
|
8
|
36-29
|
32
|
4
|
Гянджа
|
18
|
8
|
10
|
33-34
|
24
|
5
|
Муров Аз Терминал
|
18
|
7
|
11
|
28-38
|
21
|
6
|
UNEC
|
18
|
0
|
18
|
0-54
|
0
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