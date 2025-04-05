"Гянджа" проиграла дома - ФОТО

Сегодня завершился 18-й тур Высшей лиги по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что во второй игровой день состоялся один матч.

Единственная встреча прошла в Гяндже. «Гянджа» приняла «Муров Аз Терминал». В четырехсетовом матче победили гости - 3:1.

Отметим, что в первый день тура «Абшерон» обыграл «Национальную Академию Авиации», а «Азеррейл» - UNEC с одинаковым счетом 3:0.

Высшая лига (женщины)

XVIII тур

5 апреля

14:00 «Гянджа» - «Муров Аз Терминал» - 1:3 (15:25, 25:22, 22:25, 26:28)

Дворец спорта Гянджи

1 Абшерон 18 16 2 49-15 46 2 Национальная Академия Авиации 18 13 5 44-22 39 3 Азеррейл 18 10 8 36-29 32 4 Гянджа 18 8 10 33-34 24 5 Муров Аз Терминал 18 7 11 28-38 21 6 UNEC 18 0 18 0-54 0

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