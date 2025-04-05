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Катерина Жидкова: "Важно вернуть уверенность в себе"

Волейбол
Новости
5 Апреля 2025 10:24
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Катерина Жидкова: "Важно вернуть уверенность в себе"

«Эта игра была важна для нас. Мы были сосредоточены на матче и хорошо подготовились к нему».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила волейболистка "Абшерона" Катерина Жидкова.

Нападающая поделилась своими мыслями о встрече Высшей лиги против «Национальной Академии Авиации» с пресс-службой Федерации волейбола Азербайджана:

"Мы рады, что победили. Эта игра была важна для нас и в психологическом плане, поскольку мы проиграли последние два матча против этой команды. Перед плей-офф важно вернуть уверенность в себе. Приближается основная часть чемпионата, наша цель - стать чемпионами, и мы усердно работаем для этого. Надеюсь, мы сможем это сделать. Я верю в свою команду".

Отметим, что «Абшерон» обыграл «Национальную Академию Авиации» со счетом 3:0 (25:17, 25:19, 25:17).

İdman.biz

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