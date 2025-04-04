"Апшерон" выиграл битву лидеров в женской Суперлиге

Сегодня стартовал 18-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.

İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоялись два матча.

Обе встречи прошли в Баку. В первой встрече игрового дня, которая состоялась в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта, встретились лидеры - «Апшерон» и «Национальная Академия Авиации». В результате победу отпраздновал «Апшерон» со счетом 3:0.

Далее «Азеррейл» с таким же счетом переиграл аутсайдера UNEC.

Отметим, что тур завершится завтра матчем «Гянджа» - «Муров Аз Терминал».

Высшая лига (женщины)

XVIII тур

4 апреля

16:00 «Абшерон» - «Национальная Академия Авиации» - 3:0 (25:17, 25:19, 25:17)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Азеррейл» - UNEC - 3:0 (25:14, 25:22, 25:19)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1 Абшерон 18 16 2 49-15 46 2 Национальная Академия Авиации 18 13 5 44-22 39 3 Азеррейл 18 10 8 36-29 32 4 Гянджа 17 8 9 32-31 24 5 Муров Аз Терминал 17 6 11 25-37 18 6 UNEC 18 0 18 0-54 0

İdman.biz