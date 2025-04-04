"Апшерон" выиграл битву лидеров в женской Суперлиге

Сегодня стартовал 18-й тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди женских команд.
İdman.biz сообщает, что в первый игровой день состоялись два матча.
Обе встречи прошли в Баку. В первой встрече игрового дня, которая состоялась в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта, встретились лидеры - «Апшерон» и «Национальная Академия Авиации». В результате победу отпраздновал «Апшерон» со счетом 3:0.
Далее «Азеррейл» с таким же счетом переиграл аутсайдера UNEC.
Отметим, что тур завершится завтра матчем «Гянджа» - «Муров Аз Терминал».
Высшая лига (женщины)
XVIII тур
4 апреля
16:00 «Абшерон» - «Национальная Академия Авиации» - 3:0 (25:17, 25:19, 25:17)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. «Азеррейл» - UNEC - 3:0 (25:14, 25:22, 25:19)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
Абшерон
|
18
|
16
|
2
|
49-15
|
46
|
2
|
Национальная Академия Авиации
|
18
|
13
|
5
|
44-22
|
39
|
3
|
Азеррейл
|
18
|
10
|
8
|
36-29
|
32
|
4
|
Гянджа
|
17
|
8
|
9
|
32-31
|
24
|
5
|
Муров Аз Терминал
|
17
|
6
|
11
|
25-37
|
18
|
6
|
UNEC
|
18
|
0
|
18
|
0-54
|
0
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