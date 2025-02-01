Капитан "Азеррейла": "К этим встречам надо готовиться очень серьезно"

«Мы показали очень хорошую командную игру против «Хиласэдиджи».

Об этом İdman.biz заявил волейболист «Азеррейла» Вусал Рустамов.

Капитан команды прокомментировал игру против «Хиласэдиджи» в восьмом туре Высшей лиги Азербайджана. Он сказал, что матч, который они выиграли со счетом 3:1, был весьма напряженным:

"И мы, и наш соперник были хорошо готовы к матчу. «Хиласэдиджи» оказывал очень сильное давление на протяжении всей игры. Но мы верили, что победим. В первом сете мы доминировали. Несмотря на то, что во втором соперник сравнял счет, мы не потеряли энтузиазма и боролись до конца. Выиграли третий и четвертый сеты. Если посмотреть на результаты тура, то «Нефтчи» одержал победу над МОИКом со счетом 3:0, а «Муров Аз Терминал» с таким же счетом победил «Гянджляр». Но я бы сказал, что самым интересным матчем тура был наш".

Рустамов сказал, что последние два тура были успешными для "Азеррейла":

"Мы выиграли и у "Нефтчи", и у "Хиласэдиджи". Хоть мы и проиграли "Муров Аз Терминалу", это нас не обескуражило. Надеюсь, что теперь мы будем работать еще лучше и победим в следующих играх. У нас есть игры впереди. Нам нужно очень серьезно подготовиться к матчам. Мы стремимся подняться на более высокие места. Затем будут плей-офф и финальные этапы. Если мы сможем занять хорошие позиции в регулярном чемпионате, то в решающих матчах нам будет легче".

Отметим что «Азеррейл» занимает третье место в турнирной таблице с 16 очками.

Айтадж Сахяд

İdman.biz