Аутсайдеры проиграли

Сегодня стартовал восьмой тур Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в первый день тура состоялись два матча.

Оба матча прошли в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Аутсайдеры чемпионата проиграли. «Гянджляр» встретился с лидером чемпионата «Муров Аз Терминалом», а МОИК сыграл с «Нефтчи».

Высшая лига (мужчины)

29 января

Восьмой тур

16:00 МОИК - «Нефтчи» - 0:3 (14:25, 13:25, 14:25)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Муров Аз Терминал» - «Гянджляр» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:17)

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1 Муров Аз Терминал 8 8 0 24-0 600-421 24 2 Хиласэдиджи 7 6 1 18-4 526-400 18 3 Азеррейл 7 4 3 15-9 562-455 13 4 Нефтчи 8 4 4 12-15 573-581 11 5 МОИК 7 1 6 3-20 523-623 2 6 Гянджляр 7 0 7 3-21 446-651 1

Отметим, что тур завершится завтра матчем между командами «Азеррейл» и «Хиласэдиджи». Матч, который пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта, начнется в 16:00.

İdman.biz