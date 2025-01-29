1 Февраля 2025
RU

Аутсайдеры проиграли

Волейбол
Новости
29 Января 2025 20:07
101
Аутсайдеры проиграли

Сегодня стартовал восьмой тур Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.

İdman.biz сообщает, что в первый день тура состоялись два матча.

Оба матча прошли в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Аутсайдеры чемпионата проиграли. «Гянджляр» встретился с лидером чемпионата «Муров Аз Терминалом», а МОИК сыграл с «Нефтчи».

Высшая лига (мужчины)
29 января
Восьмой тур

16:00 МОИК - «Нефтчи» - 0:3 (14:25, 13:25, 14:25)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

18:00. «Муров Аз Терминал» - «Гянджляр» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:17)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

1

Муров Аз Терминал

8

8

0

24-0

600-421

24

2

Хиласэдиджи

7

6

1

18-4

526-400

18

3

Азеррейл

7

4

3

15-9

562-455

13

4

Нефтчи

8

4

4

12-15

573-581

11

5

МОИК

7

1

6

3-20

523-623

2

6

Гянджляр

7

0

7

3-21

446-651

1

Отметим, что тур завершится завтра матчем между командами «Азеррейл» и «Хиласэдиджи». Матч, который пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта, начнется в 16:00.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Объявлено время игр девятого тура чемпионата Азербайджана
12:36
Волейбол

Объявлено время игр девятого тура чемпионата Азербайджана

Определилось время игр очередного тура Высших лиг по волейболу среди женских и мужских команд
Капитан "Азеррейла": "К этим встречам надо готовиться очень серьезно"
10:41
Волейбол

Капитан "Азеррейла": "К этим встречам надо готовиться очень серьезно"

Капитан команды прокомментировал игру против "Хиласэдиджи" в восьмом туре Высшей лиги Азербайджана
Волейболист сборной Азербайджана завершил еврокубок
31 Января 10:49
Волейбол

Волейболист сборной Азербайджана завершил еврокубок

"Брашов" уступил и на выезде
"Азеррейл" обыграл "Хиласэдиджи"
30 Января 18:20
Волейбол

"Азеррейл" обыграл "Хиласэдиджи"

Сегодня завершился восьмой тур Высшей лиги Азербайджана по волейболу среди мужских команд
Неудачная статистика UNEC в чемпионате
29 Января 20:00
Волейбол

Неудачная статистика UNEC в чемпионате

Все свои матчи команда завершила со счетом 0:3
Волейболист сборной Азербайджана ждет матча в Трентино
29 Января 17:37
Волейбол

Волейболист сборной Азербайджана ждет матча в Трентино

Он готовится к ответному еврокубковому матчу против одной из самых титулованных команд в мире

Самое читаемое

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО
31 Января 01:52
Азербайджанский футбол

Три гола в матче "Карабах" - "Олимпиакос" - ВИДЕО

Чемпион Азербайджана провел свой очередной матч в еврокубках
Второе Пирейское испытание "Карабаха"
29 Января 18:48
Азербайджанский футбол

Второе Пирейское испытание "Карабаха"

В предыдущих 14 матчах преимущество было у представителей Эллады
Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов
29 Января 18:27
Азербайджанский футбол

Возрождается бывший клуб азербайджанских футболистов

Он стал бронзовым призером чемпионата России в 2013 году
Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО
31 Января 02:00
Мировой футбол

Лига Европы: "Галатасарай" и "Бешикташ" проиграли, "Фенербахче" сыграл вничью - ВИДЕО

Сегодня завершился Этап лиги Лиги Европы