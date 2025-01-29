Аутсайдеры проиграли

Сегодня стартовал восьмой тур Высшей лиги по волейболу среди мужских команд.
İdman.biz сообщает, что в первый день тура состоялись два матча.
Оба матча прошли в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта. Аутсайдеры чемпионата проиграли. «Гянджляр» встретился с лидером чемпионата «Муров Аз Терминалом», а МОИК сыграл с «Нефтчи».
Высшая лига (мужчины)
29 января
Восьмой тур
16:00 МОИК - «Нефтчи» - 0:3 (14:25, 13:25, 14:25)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
18:00. «Муров Аз Терминал» - «Гянджляр» - 3:0 (25:16, 25:15, 25:17)
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
|
1
|
Муров Аз Терминал
|
8
|
8
|
0
|
24-0
|
600-421
|
24
|
2
|
Хиласэдиджи
|
7
|
6
|
1
|
18-4
|
526-400
|
18
|
3
|
Азеррейл
|
7
|
4
|
3
|
15-9
|
562-455
|
13
|
4
|
Нефтчи
|
8
|
4
|
4
|
12-15
|
573-581
|
11
|
5
|
МОИК
|
7
|
1
|
6
|
3-20
|
523-623
|
2
|
6
|
Гянджляр
|
7
|
0
|
7
|
3-21
|
446-651
|
1
Отметим, что тур завершится завтра матчем между командами «Азеррейл» и «Хиласэдиджи». Матч, который пройдет в Центре волейбола Министерства молодежи и спорта, начнется в 16:00.
İdman.biz