Определилось время начала и регламент чемпионата Азербайджана по волейболу

Новый сезон чемпионата Азербайджана по волейболу стартует 3 декабря.
Как сообщает İdman.biz, в женской и мужской Высшей лиге будут соревноваться по шесть команд.
Согласно регламенту, в лигах будет проведено по два круга (дома-гости) и игры будут проводиться по круговой системе. По итогам этих кругов команды, занявшие первые четыре места, выйдут в стадию плей-офф.
В женской категории за медали поборются команды «Азеррейл», «Абшерон», «Муров Аз Терминал», «Гянджа», «Национальная Академия Авиации» и UNEC.
У мужчин сильнейших страны определят МОИК, «Муров Аз Терминал», «Азеррейл», «Хиласэдиджи», «Гянджляр» и «Нефтчи».
Первые матчи чемпионата страны в сезоне 2024-2025 пройдут между женскими командами. У мужчин матчи первого тура пройдут 4-5 декабря.
Чемпионат Азербайджана
Премьер-лига (жен)
Первый тур
3 декабря
14:00. «Гянджа» – «Абшерон»
Гянджинский дворец спорта
15:00. «Национальная Академия Авиации» - «Азеррейл»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
17:00. «Муров Аз Терминал» - UNEC
Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал
Премьер-лига (мужчины)
Первый тур
4 декабря
15:00. «Муров Аз Терминал» - МОИК
Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал
17:00. «Нефтчи» — «Азеррейл»
Центр волейбола Министерства молодежи и спорта
5 декабря
16:00. «Гянджляр» – «Хиласэдиджи»
Сумгайытский ОСК
İdman.biz