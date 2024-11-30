Определилось время начала и регламент чемпионата Азербайджана по волейболу

Новый сезон чемпионата Азербайджана по волейболу стартует 3 декабря.

Как сообщает İdman.biz, в женской и мужской Высшей лиге будут соревноваться по шесть команд.

Согласно регламенту, в лигах будет проведено по два круга (дома-гости) и игры будут проводиться по круговой системе. По итогам этих кругов команды, занявшие первые четыре места, выйдут в стадию плей-офф.

В женской категории за медали поборются команды «Азеррейл», «Абшерон», «Муров Аз Терминал», «Гянджа», «Национальная Академия Авиации» и UNEC.

У мужчин сильнейших страны определят МОИК, «Муров Аз Терминал», «Азеррейл», «Хиласэдиджи», «Гянджляр» и «Нефтчи».

Первые матчи чемпионата страны в сезоне 2024-2025 пройдут между женскими командами. У мужчин матчи первого тура пройдут 4-5 декабря.

Чемпионат Азербайджана

Премьер-лига (жен)

Первый тур

3 декабря

14:00. «Гянджа» – «Абшерон»

Гянджинский дворец спорта



15:00. «Национальная Академия Авиации» - «Азеррейл»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

17:00. «Муров Аз Терминал» - UNEC

Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал

Премьер-лига (мужчины)

Первый тур

4 декабря

15:00. «Муров Аз Терминал» - МОИК

Спортивный зал ВК Муров Аз Терминал



17:00. «Нефтчи» — «Азеррейл»

Центр волейбола Министерства молодежи и спорта

5 декабря

16:00. «Гянджляр» – «Хиласэдиджи»

Сумгайытский ОСК

İdman.biz