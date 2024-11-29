Абдулазимова отдалилась от плей-офф Лиги чемпионов

Венгерский «Вашаш», за который выступает волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова, потерпел второе поражение в Лиге чемпионов.

Как передает İdman.biz, в третьем туре группового этапа «Вашаш» на выезде уступил «Будовлани» (Польша) со счетом 0:3. Абдулазимова набрала 4 очка.

В данный момент чемпион Венгрии идет на третьем месте в таблице, имея в активе два балла. А лидирует «Фенербахче», одержавший три победы. Тогда как на втором месте находится «Будовлани» (пять очков).

Две команды из группы выйдут в плей-офф.

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