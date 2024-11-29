Клуб азербайджанских волейболисток продолжает побеждать в еврокубке

Румынская «Альба», за которую выступают волейболистки сборной Азербайджана Елизавета Рубан и Алена Харченко, обыграла «Агель» (Чехия) со счетом 3:1 в первом матче 1/8 финала Кубка ЕКВ.

Как передает İdman.biz, Харченко была признана лучшей блокирующей, набрав 14 очков. Рубан начала встречу не в основном составе, но вышла со скамейки и принесла шесть очков в атаке.

Ответная встреча состоится 11 декабря на площадке «Альбы».

Отметим, что на старте турнира чемпион Румынии обыграл «Работнички» (Северная Македония).

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