Главный тренер нашей сборной: "От этих ребят не стоит ждать чего-то большого" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера сборной Азербайджана по волейболу U-16 Джахангира Сейеда Аббаси İdman.biz.

- Команда выступит в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу. Чего вы ожидаете от команды?

- Если честно, эта команда создавалась на протяжении месяца. Мы отобрали детей из регионов по их физическим особенностям. Мы тренируемся с ними всего один месяц. Большинство из них не имели никакого представления о волейболе. Мы постарались привить фундаментальные технические навыки волейбола. Поэтому мы не можем ожидать чего-то большого от этих ребят. Конечно, в будущем они скажут свое веское слово в волейболе.

- Вы не отправились на соревнования по состоянию здоровья. Это не вызовет затруднений в команде?

- ⁠С ними будет наши очень трудолюбивые и молодое местные тренер. С момента моего приезда в Азербайджан они работали со мной в основной команде. Кроме того, в команде находится высококлассный турецкий специалист Ченгиз Акарчешме. Я не думаю, что там где они, во мне возникнет необходимость. Они сделают все возможное на сто процентов. Моё отсутствие вообще не будет ощущаться.

- Как себя чувствуете? Проблема серьезна?

- У меня нет серьезных проблем. Мы начали тренироваться с нашей командой U-18 в течение 2 дней в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе. Благодаря дальновидной политике Федерации мы сыграем с ними в Суперлиге Азербайджана. Команда занимается фитнесом и мячом два раза в день. Кроме того, мы организовали региональную команду «Сумгайыт». Мы также отправили команду в Эстонию. Проводили упражнения в разных залах. Я заболел, потому что перетрудился, плохо себя почувствовал. Врач также сказал, что вы находитесь в состоянии сильного стресса и вам следует отдохнуть. Из-за большого расстояния врач не рекомендовал поездку на соревнования. Он сказал, что мне нужно немного отдохнуть. К сожалению, это произошло накануне отъезда нашей команды.

- ⁠Когда вы вернетесь к работе вместе с командой?

- У нас здесь другая команда. Мы продолжаем с ней работу, ничего не остановилось. Мы каждый день тренируемся с нашей молодежной командой, которая будет выступать в Суперлиге. Будем следить за ними после возвращения команды, отправившейся в Эстонию.

- Какова будет цель команды на чемпионате EEVZA?

- ⁠Поскольку команда новая, им действительно предстоит многому научиться. Это занимает много времени. Они сделают все возможное, потому что представляют Азербайджан. Это наше будущее. Мы должны дать им время. Должны быть терпеливыми. Могу сказать точно, что мы многое увидим и многое услышим от этой команды.

Банучичек Гусейнли

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