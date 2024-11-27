27 Ноября 2024
RU

Главный тренер нашей сборной: "От этих ребят не стоит ждать чего-то большого" - ИНТЕРВЬЮ

Волейбол
Интервью
27 Ноября 2024 17:49
11
Главный тренер нашей сборной: "От этих ребят не стоит ждать чего-то большого" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью главного тренера сборной Азербайджана по волейболу U-16 Джахангира Сейеда Аббаси İdman.biz.

- Команда выступит в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу. Чего вы ожидаете от команды?

- Если честно, эта команда создавалась на протяжении месяца. Мы отобрали детей из регионов по их физическим особенностям. Мы тренируемся с ними всего один месяц. Большинство из них не имели никакого представления о волейболе. Мы постарались привить фундаментальные технические навыки волейбола. Поэтому мы не можем ожидать чего-то большого от этих ребят. Конечно, в будущем они скажут свое веское слово в волейболе.

- Вы не отправились на соревнования по состоянию здоровья. Это не вызовет затруднений в команде?

- ⁠С ними будет наши очень трудолюбивые и молодое местные тренер. С момента моего приезда в Азербайджан они работали со мной в основной команде. Кроме того, в команде находится высококлассный турецкий специалист Ченгиз Акарчешме. Я не думаю, что там где они, во мне возникнет необходимость. Они сделают все возможное на сто процентов. Моё отсутствие вообще не будет ощущаться.

- Как себя чувствуете? Проблема серьезна?

- У меня нет серьезных проблем. Мы начали тренироваться с нашей командой U-18 в течение 2 дней в Сумгайытском олимпийском спортивном комплексе. Благодаря дальновидной политике Федерации мы сыграем с ними в Суперлиге Азербайджана. Команда занимается фитнесом и мячом два раза в день. Кроме того, мы организовали региональную команду «Сумгайыт». Мы также отправили команду в Эстонию. Проводили упражнения в разных залах. Я заболел, потому что перетрудился, плохо себя почувствовал. Врач также сказал, что вы находитесь в состоянии сильного стресса и вам следует отдохнуть. Из-за большого расстояния врач не рекомендовал поездку на соревнования. Он сказал, что мне нужно немного отдохнуть. К сожалению, это произошло накануне отъезда нашей команды.

- ⁠Когда вы вернетесь к работе вместе с командой?

- У нас здесь другая команда. Мы продолжаем с ней работу, ничего не остановилось. Мы каждый день тренируемся с нашей молодежной командой, которая будет выступать в Суперлиге. Будем следить за ними после возвращения команды, отправившейся в Эстонию.

- Какова будет цель команды на чемпионате EEVZA?

- ⁠Поскольку команда новая, им действительно предстоит многому научиться. Это занимает много времени. Они сделают все возможное, потому что представляют Азербайджан. Это наше будущее. Мы должны дать им время. Должны быть терпеливыми. Могу сказать точно, что мы многое увидим и многое услышим от этой команды.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

"Муров Аз Терминал" взял российского связующего
15:29
Волейбол

"Муров Аз Терминал" взял российского связующего

Его предыдущим клубом был "Апсны", выступающий во второй российской лиге
Представитель Федерации волейбола Азербайджана: "Моя цель - достойно представить нашу страну в международной федерации"
14:05
Волейбол

Представитель Федерации волейбола Азербайджана: "Моя цель - достойно представить нашу страну в международной федерации"

Врач Федерации волейбола Вюсаля Кязымова прокомментировала свое избрание членом Медицинской комиссии Международной федерации волейбола (FIVB)
Азербайджанскому арбитру доверен матч "Галатасарая"
10:19
Волейбол

Азербайджанскому арбитру доверен матч "Галатасарая"

Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Константин Селин получил еврокубковое назначение
Бомбардирская высота Рагимовой в Бразилии: 20 очков за матч
10:18
Волейбол

Бомбардирская высота Рагимовой в Бразилии: 20 очков за матч

Волейболистка сборной Азербайджана продолжает блистать результативностью
Волейболистка нашей сборной: "Мы добьемся успеха во всех матчах"
26 Ноября 17:52
Волейбол

Волейболистка нашей сборной: "Мы добьемся успеха во всех матчах"

Маргарита Степаненко отметила, что знает соперников на турнире
Изменение в тренерском штабе сборной
26 Ноября 11:41
Волейбол

Изменение в тренерском штабе сборной

Из-за проблем со здоровьем главный тренер Джахангир Сейед Аббаси не сможет участвовать в соревнованиях

Самое читаемое

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?
25 Ноября 18:00
Волейбол

Какие звезды будут зажигать в азербайджанской волейбольной лиге?

В предстоящем чемпионате Азербайджана по волейболу среди мужских команд подбирается солидная компания известных игроков
"Черный список" Сантуша
25 Ноября 15:55
Азербайджанский футбол

"Черный список" Сантуша

В списке четыре игрока
Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?
25 Ноября 18:25
Азербайджанский футбол

Бердыев и "Туран Товуз" бросит на полпути?

Слухи о возможном уходе наставника из команды заставляют напомнить, как и по каким причинам 72-летний тренер покинул свои предыдущие клубы
2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО
24 Ноября 20:54
Футбол

2 гола в матче "Туран Товуз" - "Сабах", Сумгайыт" обыграл "Шамахы" - ВИДЕО

Сегодня завершился XIV тур Премьер-лиги