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Представитель Федерации волейбола Азербайджана: "Моя цель - достойно представить нашу страну в международной федерации"

Волейбол
Новости
27 Ноября 2024 14:05
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Представитель Федерации волейбола Азербайджана: "Моя цель - достойно представить нашу страну в международной федерации"

Моя главная цель - достойно представить нашу страну в международной организации, ответственно выполнять свои обязанности.

Как сообщает İdman.biz, об этом заявила "Report" врач Федерации волейбола Азербайджана (AVF) Вюсаля Кязымова, комментируя свое избрание членом Медицинской комиссии Международной федерации волейбола (FIVB).

Она рассказала, что была рада этой новости:

«Я горжусь тем, что меня избрали членом Медицинской комиссии FIVB. Мою кандидатуру выдвинула Федерация волейбола Азербайджана. Выражаю глубокую благодарность руководству организации за оказанное доверие. Считаю, что моя деятельность на международных спортивных мероприятиях, проводимых в нашей стране, и членство в Медицинской комиссии Европейской конфедерации волейбола оказали большое влияние на мое избрание членом Медицинской комиссии FIVB».

Отметим, что Вюсаля Кязымова была избрана членом Медицинской комиссии на первом заседании Правления FIVB. Она будет работать в комиссии до 2028 года.

İdman.biz

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