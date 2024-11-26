Изменение в тренерском штабе сборной

Произошло изменение в тренерском штабе мужской сборной Азербайджана по волейболу U-16, которая сегодня отправилась в Эстонию для участия в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA).

Как сообщает İdman.biz, из-за проблем со здоровьем главный тренер Джахангир Сейед Аббаси не сможет участвовать в соревнованиях.

Его заменит Ченгиз Акарчешме. Помощниками Акарчешме станут Турал Теймуров и Эльшан Гейбатов.

Отметим, что в соревновании, которое пройдет с 7 по 30 ноября, наша команда попала в группу Б. Нашими соперниками будут сборные Эстонии и Латвии. Согласно регламенту отборочного турнира ЕВРО-2025, чемпион пройдет в финальную стадию континентального первенства.

İdman.biz