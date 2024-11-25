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Волейболистка сборной Азербайджана: "В Золотой Евролиге будет напряженная борьба"

Волейбол
Новости
25 Ноября 2024 12:29
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Волейболистка сборной Азербайджана: "В Золотой Евролиге будет напряженная борьба"

На мой взгляд, все игры пройдут в условиях напряженной конкуренции.

Как сообщает İdman.biz, об этом "Report" заявила волейболистка сборной Азербайджана Мария Кирилюк.

29-летняя спортсменка рассказала о целях в Золотой Евролиге:

«Мы знаем своих соперников на соревнованиях. Все хотят показать здесь высокий результат. Наша команда приложит максимум усилий. В нашей группе нет слабых соперников. Все они амбициозны. Я думаю, что члены нашей команды сделают все возможное, чтобы хорошо выступить на этом турнире».

Отметим, что сборная Азербайджана в рамках Золотой Евролиги встретится с Венгрией, Словенией, Словакией, Черногорией, Румынией и Хорватией. Турнир пройдет с 30 мая по 6 июля 2025 года.

İdman.biz

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