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Волейболист нашей сборной: "Нам нужно хорошо подготовиться к Серебряной Евролиге"

Волейбол
Новости
22 Ноября 2024 16:20
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Волейболист нашей сборной: "Нам нужно хорошо подготовиться к Серебряной Евролиге"

«Нам нужно хорошо подготовиться к турниру».

Как сообщает İdman.biz, об этом в заявил Report волейболист мужской сборной Азербайджана Роман Гурский.

23-летний спортсмен рассказал о целях в Серебряной Евролиге:

«В прошлом году мы получили большой опыт в Золотой Евролиге. Мы добились для себя определенных результатов. Теперь будем бороться с хорошими командами. Все зависит от нашей физической подготовки и той игры, которую мы покажем как команда. В прошлом году мы были молодой командой, но теперь у всех есть игровой опыт. У нас есть сила, которую мы постараемся показать».

Игрок, который сейчас играет в клубе «Хиласэдиджи», рассказал, что его главная цель - развиваться:

«Мы должны достойно защищать честь нашей страны. У нас достаточно перспективных волейболистов. Пришло время проявить им себя в Европе. Я верю, что мы выйдем в финал Серебряной Евролиги».

Отметим, что сборная Азербайджана на соревнованиях встретится с Грузией, Швецией, Венгрией, Люксембургом, Австрией и Фарерскими островами. Турнир пройдет с 30 мая по 6 июля 2025 года.

İdman.biz

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