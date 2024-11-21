Кямаля Аскерова: "Помимо судейства я продолжу и тренерскую деятельность"

«Я единственная женщина, представляющая нашу страну в качестве судьи из азербайджанской волейбольной семьи».

Об этом İdman.biz заявила волейбольный судья международной категории Кямаля Аскерова.

Она прокомментировала свое первое назначение Европейской Конфедерацией Волейбола. По словам Аскеровой, поддержка Федерации волейбола Азербайджана сыграла большую роль в ее выходе на международную арену:

«Я подала заявку по этому поводу. Они рассмотрели мою просьбу. Судить я начала недавно. Помимо этой работы я продолжу и тренерскую деятельность. Я планирую работать в какой-нибудь команде. Сейчас мы ведем переговоры об этом. Судьей может стать каждый. Знать правила очень важно».

Отметим, что бывшая волейболистка «Азеррейла» будет судить в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек U-16.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz