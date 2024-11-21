22 Ноября 2024
RU

Кямаля Аскерова: "Помимо судейства я продолжу и тренерскую деятельность"

Волейбол
Новости
21 Ноября 2024 15:53
26
Кямаля Аскерова: "Помимо судейства я продолжу и тренерскую деятельность"

«Я единственная женщина, представляющая нашу страну в качестве судьи из азербайджанской волейбольной семьи».

Об этом İdman.biz заявила волейбольный судья международной категории Кямаля Аскерова.

Она прокомментировала свое первое назначение Европейской Конфедерацией Волейбола. По словам Аскеровой, поддержка Федерации волейбола Азербайджана сыграла большую роль в ее выходе на международную арену:

«Я подала заявку по этому поводу. Они рассмотрели мою просьбу. Судить я начала недавно. Помимо этой работы я продолжу и тренерскую деятельность. Я планирую работать в какой-нибудь команде. Сейчас мы ведем переговоры об этом. Судьей может стать каждый. Знать правила очень важно».

Отметим, что бывшая волейболистка «Азеррейла» будет судить в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек U-16.

Банучичек Гусейнли

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Еврокубок ведет азербайджанского волейболиста в Эстонию
10:24
Волейбол

Еврокубок ведет азербайджанского волейболиста в Эстонию

Чемпион Румынии "Брашов", за который выступает волейболист сборной Азербайджана Андрей Мельников, узнал соперника по 1/8 финала Кубка ЕКВ
Рубан признана самым ценным игроком матча чемпионата Румынии
21 Ноября 18:03
Волейбол

Рубан признана самым ценным игроком матча чемпионата Румынии

"Альба", за которую она выступает, в минувшем туре добилась победы со счетом 3:2 над своим главным преследователем - бухарестским "Динамо"
Евролига: Азербайджан хочет забыть шестилетний провал
21 Ноября 14:25
Волейбол

Евролига: Азербайджан хочет забыть шестилетний провал

Мужская и женская сборные Азербайджана вновь примут участие в Евролиге
Наша сборная сыграет с Латвией в Эстонии
21 Ноября 12:31
Волейбол

Наша сборная сыграет с Латвией в Эстонии

Соревнования являются отборочными к Евро-2025
Азербайджанский волейболист стал самым результативным в матче еврокубка
21 Ноября 09:02
Волейбол

Азербайджанский волейболист стал самым результативным в матче еврокубка

Мельников набрал 13 очков, продемонстрировав самый высокий показатель в атаке
Зульфугаров отсудит матч "Фенербахче" в Лиге чемпионов
20 Ноября 13:42
Волейбол

Зульфугаров отсудит матч "Фенербахче" в Лиге чемпионов

Он состоится сегодня в Стамбуле

Самое читаемое

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО
20 Ноября 01:36
Азербайджанский футбол

Швеция разгромила Азербайджан: 6:0! - ВИДЕО

Сегодня сборная Азербайджана по футболу провела свою очередную игру
Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой
20 Ноября 12:33
Азербайджанский футбол

Корзины ЧМ-2026: Наша сборная в четвертой

54 команды разделены на 5 корзин
Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС
19 Ноября 16:50
Азербайджанский футбол

Швеция - Азербайджан: кто победит? - ОПРОС

Известные деятели Азербайджана приняли участие в опросе İdman.biz по поводу прогноза на матч, который состоится на стадионе "Strawberry Arena"
Шведский приговор азербайджанскому футболу
20 Ноября 10:56
Азербайджанский футбол

Шведский приговор азербайджанскому футболу

Сборная Азербайджана по футболу расписалась в своей полной несостоятельности в Лиги наций