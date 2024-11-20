Азербайджанский судья на международных соревнованиях - ВПЕРВЫЕ

Азербайджанский судья Кямаля Аскерова получила назначение от Европейской конфедерации волейбола.

Как сообщает İdman.biz, Аскерова, недавно получившая диплом судьи международного уровня, впервые будет представлять нашу страну на международном турнире.

Она будет судить чемпионат Восточно-европейской зональной Ассоциации (EEVZA) по волейболу среди девушек (U-16).

Помимо Азербайджана, в соревнованиях, которые пройдут в польском Дембице 20-23 ноября, примут участие Латвия, Грузия, Украина, Литва, Эстония и хозяева поля.

İdman.biz