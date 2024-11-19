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Бомбардирские подвиги Полины Рагимовой в Бразилии

Волейбол
Новости
19 Ноября 2024 17:36
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Бомбардирские подвиги Полины Рагимовой в Бразилии

Волейболистка сборной Азербайджана Полина Рагимова в соответствии с текущей статистикой является самой эффективной нападающей бразильской лиги.

Как передает İdman.biz, на данный момент игрок «Осаско» возглавляет список голеадоров чемпионата. Согласно показателям, отражающим процентное соотношение успешных атак, Полина находится на первом месте с показателем в 62 процента. Следом идет нападающая «Баруэри» Лусинта (61%), а замыкает первую тройку Таиса из «Минаса» (55%).

После шести туров «Осаско» идет на втором месте в регулярном чемпионате, отставая на 3 очка от «Прайи».

İdman.biz

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