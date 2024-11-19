Наши волейболистки отправились в Польшу

Сегодня наша женская сборная по волейболу U-16 отправилась в Дембицу (Польша) для участия в чемпионате Восточно-европейской зональной Ассоциации по волейболу (EEVZA).

Как сообщает İdman.biz, сборная Азербайджана под руководством Шахина Чатма встретится со сборными Эстонии, Литвы и Украины.

20 ноября наша команда проведет свой первый матч против Эстонии.

В Польшу с турецким специалистом отправились Ниса Ализаде, Мелек Гаджизаде, Айсель Набиева, Фатима Алиева, Лиэль Веткина, Камилла Манахова, Чинара Юсубова, Айлин Ализаде, Диляра Агаева, Нурай Вахаблы, Зейнаб Гулузаде, Медина Алибекова, Марьям Годжаева и Чинара Рагимова.

Соревнования, которые пройдут 20-23 ноября, являются отборочными к ЕВРО-2025. Согласно регламенту, чемпион выйдет в финальную стадию континентального первенства.

İdman.biz