Шахин Багиров встретился с юными волейболистами - ФОТО

Президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Шахин Багиров встретился с юными волейболистами в Гобустане.

Как сообщает İdman.biz, глава федерации наблюдал за финальными играми чемпионата Гобустанского района по волейболу среди школьников, организованного Гаджигабульским РВК в рамках «Года солидарности во имя зеленого мира».

В чемпионате, который стартовал 15 сентября, соревновались 12 команд. По итогам финального матча соревнований, прошедших в Гобустанском Олимпийском спортивном комплексе, команда средней школы №3 Гарадагского района заняла 1-е место, а команда средней школы №1 Гарадагского района - 2-е. Третьим в первенстве стал коллектив школы села Арабшалбаш Гарадагского района.

Победителям соревнований были вручены кубки и медали. Вручавший награды президент ФВА Шахин Багиров поздравил молодых спортсменом, дал им советы и пожелал успехов на пути становления профессиональными волейболистами.

İdman.biz