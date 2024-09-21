Интервью нового главного тренера женской волейбольной команды "Азеррейл" итальянца Паоло Тофоли İdman.biz.

- Как произошел ваш переход в «Азеррейл»?

- Об этом мне сообщил мой менеджер. Он сказал, что "Азеррейл" ищет главного тренера. Я заинтересовался этим клубом и узнал, насколько он престижен. Поэтому я принял это предложение.

- Какая ваша главная цель в клубе?

- Моя главная цель - одержать как можно больше побед на протяжении сезона. Мы сделаем для этого все возможное. Конечно, это непросто, но мы справимся.

- Знали ли вы раньше об азербайджанском волейболе?

- Я смотрел игры «Азеррейла». В 2011 году я приехал в Баку, чтобы сыграть против «Рабиты» за команду «Скаволини Песаро». Вот и все. У меня не было обширной информации.

- Какие цели ставит перед вами руководство?

- Конечно, всегда играть хорошо - наша главная задача. Мы постараемся это сделать.

- Ожидается ли приход в клуб новых волейболисток?

- ⁠Наша команда уже укомплектована. Колумбийская блокирующая прибудет в октябре. Остальные уже в нашей команде.

Банучичек Гусейнли

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