"Гянджа" удерживает трансферное лидерство

«Гянджа» остается лидером среди азербайджанских волейбольных клубов на трансферном рынке.
Как передает İdman.biz, на сегодняшний день команда из региона, занявшая четвертое место в минувшем чемпионате, оформила уже девять переходов. Среди них игроки из Таиланда, Бразилии, России, Украины.
Восемь трансферов завершила «Национальная Академия Авиации», которая укомплектовалась волейболистками Австралии, США,
Черногории, Финляндии и Беларуси.
Пять приобретений у «Абшерона». В их числе спортсменки сборной Азербайджана, а также Турции, Франции и Венгрии.
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