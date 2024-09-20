"Гянджа" удерживает трансферное лидерство

«Гянджа» остается лидером среди азербайджанских волейбольных клубов на трансферном рынке.

Как передает İdman.biz, на сегодняшний день команда из региона, занявшая четвертое место в минувшем чемпионате, оформила уже девять переходов. Среди них игроки из Таиланда, Бразилии, России, Украины.

Восемь трансферов завершила «Национальная Академия Авиации», которая укомплектовалась волейболистками Австралии, США,

Черногории, Финляндии и Беларуси.

Пять приобретений у «Абшерона». В их числе спортсменки сборной Азербайджана, а также Турции, Франции и Венгрии.

İdman.biz