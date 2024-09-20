20 Сентября 2024
RU

"Абшерон" усилился волейболисткой "Бешикташа"

Волейбол
Новости
20 Сентября 2024 09:37
20
"Абшерон" усилился волейболисткой "Бешикташа"

Азербайджанский волейбольный клуб «Абшерон» продолжает укрепляться перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.biz, очередным приобретением серебряного призера чемпионата страны стала турчанка Эджем Акнам. Она играет на позиции нападающей и последние два сезона провела в «Бешикташе».

Отметим, что ранее «Абшерон» подписал двух игроков сборной Азербайджана - нападающую Никалину Башнакову и блокирующую Анастасию Мерцалову. Также были подписаны венгерская связующая Мария Чилич и блокирующая из Франции Шерилин Башорун.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Еще один американец в "Абшероне"
09:45
Волейбол

Еще один американец в "Абшероне"

Клуб подписал контракт с Жажа Дэвисом до конца сезона
"Азеррейл" продлил контракт с капитаном
19 Сентября 16:11
Волейбол

"Азеррейл" продлил контракт с капитаном

Срок нового контракта с членом сборной Азербайджана охватывает сезон 2024/2025
Полина Рагимова обживается в Бразилии
19 Сентября 15:06
Волейбол

Полина Рагимова обживается в Бразилии

Волейболистка сборной Азербайджана успешно выступает в составе "Осаско" на старте сезона
Объявлен новый главный тренер "Азеррейл"
18 Сентября 17:24
Волейбол

Объявлен новый главный тренер "Азеррейл"

Детали контракта 58-летнего специалиста не разглашаются
Неудачный старт клуба игрока нашей сборной в чемпионате России
18 Сентября 14:57
Волейбол

Неудачный старт клуба игрока нашей сборной в чемпионате России

В первом туре регулярного первенства команда из Красноярска уступила на выезде
Самедова продолжает тренировки с "Альбой"
17 Сентября 15:59
Волейбол

Самедова продолжает тренировки с "Альбой"

Команда больше месяца назад приступила к тренировкам под руководством нового наставника

Самое читаемое

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов
18 Сентября 15:58
Азербайджанский футбол

Азербайджанские футболисты в Лиге чемпионов

Махир Эмрели играл за два клуба в самом престижном клубном турнире Европы
Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО
18 Сентября 17:42
Другие

Путешественница, приплывшая в Азербайджан по Каспийскому морю: "Были ужасные штормы" - ВИДЕО

"Огромные волны и сильный ветер делали нашу работу очень рискованной"
Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО
17 Сентября 18:48
Другие

Всемирно известные путешественники проплыли по Каспию - из Казахстана в Азербайджан - ФОТО - ВИДЕО

Оба путешественника преодолели 186 миль (300 километров), чтобы добраться до Азербайджана
В Азербайджане открылся филиал новой сети фитнес-клубов - ФОТО
17 Сентября 14:28
Другие

В Азербайджане открылся филиал новой сети фитнес-клубов - ФОТО

В церемонии открытия принял участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов