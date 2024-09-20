"Абшерон" усилился волейболисткой "Бешикташа"

Азербайджанский волейбольный клуб «Абшерон» продолжает укрепляться перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.biz, очередным приобретением серебряного призера чемпионата страны стала турчанка Эджем Акнам. Она играет на позиции нападающей и последние два сезона провела в «Бешикташе».

Отметим, что ранее «Абшерон» подписал двух игроков сборной Азербайджана - нападающую Никалину Башнакову и блокирующую Анастасию Мерцалову. Также были подписаны венгерская связующая Мария Чилич и блокирующая из Франции Шерилин Башорун.

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