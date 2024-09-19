Волейбольный клуб «Азеррейл» продлил контракт с капитаном Айнур Имановой.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Срок нового контракта с членом сборной Азербайджана охватывает сезон 2024/2025.
İdman.biz
Волейбольный клуб «Азеррейл» продлил контракт с капитаном Айнур Имановой.
Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.
Срок нового контракта с членом сборной Азербайджана охватывает сезон 2024/2025.
İdman.biz
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