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"Азеррейл" продлил контракт с капитаном

Волейбол
Новости
19 Сентября 2024 16:11
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"Азеррейл" продлил контракт с капитаном

Волейбольный клуб «Азеррейл» продлил контракт с капитаном Айнур Имановой.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Срок нового контракта с членом сборной Азербайджана охватывает сезон 2024/2025.

İdman.biz

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