Самедова продолжает тренировки с "Альбой"

Волейболистка сборной Азербайджана Елизавета Самедова в составе румынской «Альбы» продолжает подготовку к новому сезону.

Как передает İdman.biz, команда больше месяца назад приступила к тренировкам под руководством нового наставника - итальянца Марко Муссо. Также состав клуба пополнила блокирующая нашей сборной Алена Харченко.

Согласно расписанию, «Альба» готовиться к сезону дома и проводит несколько тренировочных матчей.

Отметим, что последние два сезона Самедова провела в румынском «Лугоже».

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