Стамбульское назначение азербайджанского арбитра

Азербайджанский волейбольный арбитр международной категории Заур Гаджиев получил первое еврокубковое назначение на новый сезон.

Как передает İdman.biz, он будет работать на первом матче 1/16 Кубка ЕКВ среди женских команд с участием «Тюрк Хава Йоллары». Соперник турецкого клуба пока не определен, им станет команда, проигравшая в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Но уже известно, что встреча состоится 11 ноября в Стамбуле.

Еще одним арбитром игры будет Роман Маршнер (Чехия).

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