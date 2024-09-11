Француженка пополнила "Абшерон"

Азербайджанский волейбольный клуб «Абшерон» продолжает укрепление состава.

Как сообщает İdman.biz, очередным новичком серебряного призера чемпионата страны стала француженка Шерилин Башорун. Она играет на позиции центральной блокирующей и прошлый сезон провела в испанском клубе «Кьеле Сочуэламос».

Отметим, что ранее «Абшерон» подписал двух игроков сборной Азербайджана - нападающую Никалину Башнакову и блокирующую Анастасию Мерцалову. Также была подписана венгерская связующая Мария Чилич.

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