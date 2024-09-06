Болгарская волейболистка в "Гяндже"

«Гянджа» подписала контракт с болгарской волейболисткой Николь Дулевой.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Сезон-2023/2024 23-летняя спортсменка провела в швейцарском клубе «ВФМ». Николь Дулева выступала за французских команд «Стелла Кале», «Романс», «Вандёвр Нанси», а также отечественных «Казанлак» и «Раковский».

Отметим, что ранее в состав «Гянджи» вошли местные волейболистки Юлия Керимова, Нармина Мусаева, Фидан Азаева, Амина Рамазанова, Асият Абуева, Ханым Джалилова, россиянка Анастасия Атепалина, Мария Тушова, тайка Тичакорн Бунлерт, украинка Елена Напалкова и бразильянка Каролин Феррейра Перотто.

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