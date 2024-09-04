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"Гянджа" усилилась

Волейбол
Новости
4 Сентября 2024 17:15
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"Гянджа" усилилась

«Гянджа» усилила свою команду украинской волейболисткой Еленой Напалковой.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом распространила пресс-служба клуба.

Елена Напалкова последний сезон провела в кипрском клубе «Неа Саламина». Ранее волейболистка выступала за финскую «ЛигаПлоки», польскую «AZS Politechnika Slaska Glivice», украинские «Прометей» и «Химик Южный».

Отметим, что в состав «Гянджи» ранее вошли местные волейболистки Юлия Керимова, Нармина Мусаева, Фидан Азаева, Амина Рамазанова, Асият Абуева, Ханум Джалилова, россиянки Анастасия Атепалина, Мария Тушова и тайка Тичакорн Бунлерт.

İdman.biz

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