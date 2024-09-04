Белорусская волейболистка возвращается в Азербайджан

Белорусская волейболистка Вера Климович после длительного перерыва возвращается в чемпионат Азербайджана.

Как передает İdman.biz, блокирующая, которая в свое время провела три сезона в «Локомотиве» (сезоны 2009/10-2013/14), вновь сыграет в национальном первенстве. Климович подписала однолетний контракт с «Национальной Академией Авиации».

Ее предыдущим клубом был финский «Хамменлина Лентопаллокерхо».

Отметим, что состав «авиаторш» ранее пополнила еще одна волейболистка этой команды - либеро Рита Тимонен.

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