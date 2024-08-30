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Как в Бразилии встретили Полину Рагимову - ВИДЕО

Волейбол
Новости
30 Августа 2024 16:44
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Как в Бразилии встретили Полину Рагимову - ВИДЕО

Бразильский клуб «Осаско» представил видеоролик, посвященный приезду волейболистки сборной Азербайджана Полины Рагимовой.

Как передает İdman.biz, нападающая на днях присоединилась к команде, проведя первую тренировку. Прошлый сезон она провела в индонезийском «Гресик Петрокимии», а теперь прибыла в расположение «Осаско».

Отметим, что Рагимова уже имеет опыт игры в бразильской лиге. В течении двух сезонов она защищала цвета «Сеси Волей». Для волейболистки предстоящий клуб будет пятнадцатым в профессиональной карьере.

İdman.biz

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