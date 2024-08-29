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Атанасиос Папагеоргиу посетил нашу страну - ФОТО

Волейбол
Новости
29 Августа 2024 16:04
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Атанасиос Папагеоргиу посетил нашу страну - ФОТО

Инструктор-эксперт ФИВБ Атанасиос Папагеоргиу посетил нашу страну в рамках программы «Развитие национальных спортивных систем» (DNSS), организованной совместно Национальным олимпийским комитетом (НОК) и Федерацией волейбола Азербайджана (ФВА) при поддержке Фонда олимпийской солидарности Международного олимпийского комитета и ФИВБ.

Как сообщает İdman.biz, основная цель визита, который продлится до 3 сентября, - ознакомление с волейбольными базами, расположенными в столице и регионах, и подготовка плана развития на ближайшее время.

С этой целью Папагеоргиу и тренер-инструктор ФИВБ, руководитель Образовательного совета ФВА Ченгиз Акарчешме встретились с проректором по образовательной организации Азербайджанской спортивной академии (АСА) Рафаэлем Новрузовым и руководителем отдела международных связей Джамилей Исмаилзаде.

Во встрече, прошедшей в рамках программы «Развитие национальных спортивных систем» (DNSS), также приняли участие руководитель проекта НОК Джейхун Рахманов и координатор отдела коммуникаций ФВА Наргиз Исмайлова. Гости научно-образовательной лаборатории и Медиа-центра АМА ознакомились с условиями, созданными здесь для студентов. Гости, посетившие спортзал АСА, ознакомились с необходимыми условиями для создания здесь в будущем «Центра развития», по этому поводу состоялись дискуссии.

Позже Папагеоргиу и Акарчешме передали в дар библиотеке АСА свои книги о волейболе.

Отметим, что в рамках программы DNSS в Гяндже и Баку пройдут семинары для тренеров-преподавателей по волейболу.

İdman.biz

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