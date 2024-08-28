28 Августа 2024
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Соперники Азербайджана определяют лидера

Волейбол
Новости
28 Августа 2024 14:54
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Соперники Азербайджана определяют лидера

Несмотря на то, что несколькими днями ранее мужская сборная Азербайджана по волейболу завершила первый круг отборочного турнира чемпионата Европы-2026, ее соперникам по группе предстоит провести один матч.

Как передает İdman.biz, после домашнего поражения от Бельгии (0:3), подопечные Фарида Джалалова возобновят квалификацию лишь летом следующего года.

Тогда как бельгийцам сегодня предстоит домашняя встреча с Австрией, которой наша команда уступила в первом туре на выезде (0:3).

Матч Бельгия - Австрия определит единоличного лидера группы. В активе обеих сборных по три очка.

İdman.biz

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