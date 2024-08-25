25 Августа 2024
RU

Новый вектор развития европейского волейбола

Волейбол
Новости
25 Августа 2024 11:21
62
Новый вектор развития европейского волейбола

Хорват Роко Сикирич на ближайшие четыре года стал главным человеком в европейском волейболе. Делегаты из 51 национальной федерации выбрали хорвата новым президентом Европейской Конфедерации волейбола (CEV) на период 2024-2028 гг. в ходе Генеральной ассамблеи в Неаполе.

Как сообщает İdman.biz, бывший профессиональный игрок получил 36 голосов от членов европейской волейбольной семьи, тем самым обеспечив себе большинство во втором туре. Так что теперь он взял на себя управление волейболом в Старом Свете.

«Это большая ответственность - возглавлять CEV, и я чувствую ее по отношению ко всем заинтересованным сторонам, национальным федерациям, клубам, игрокам - я искренне благодарю вас за вашу поддержку и обещаю, что сделаю все возможное, как и в течение этой кампании», - сказал недавно избранный президент, признав достижения предыдущего руководства под руководством Александра Боричича.

Затем он объявил имена тех, кого он выбрал в качестве членов Совета по управлению CEV. Это молодые лидеры, но с солидным опытом в управлении волейболом: Клодаг Ник Канна (Ирландия), Иван Кнежевич (Сербия) и Леонел Салгейру (Португалия). Предложение было ратифицировано подавляющим большинством голосов Генеральной Ассамблеи.

Еще шесть членов Совета по управлению CEV были избраны после первого тура голосования, отданного специально для этого органа. Это Любомир Ганев (Болгария), Гай Джувет (Бельгия), Эмма Лабрадор (Гибралтар), Марек Пакоста (Чехия), Эрик Танги (Франция) и Артурс Витковскис (Латвия). Последующий второй тур определил оставшихся восемь членов Совета по управлению CEV следующим образом: Эрик Адлер (Дания), Алиса Чеснулевичуте (Литва), Маргарет Энн Флеминг (Шотландия), Джалил Джафаров (Азербайджан), Петар Йовановски (Северная Македония), Марек Ройко (Словакия), Метод Ропрет (Словения) и Анника Шёберг (Швеция).

Это означает, что высший орган принятия решений в европейском волейболе будет включать рекордное количество женщин-членов - пять. После первого заседания нового Административного совета CEV президент CEV Сикирич объявил имена тех, кто войдет в Исполнительный комитет CEV: первый исполнительный вице-президент Иван Кнежевич (Сербия), второй исполнительный вице-президент Эрик Танги (Франция), вице-президент и казначей Ги Жювет (Бельгия), вице-президент по административным вопросам Леонел Салгейру (Португалия), а также вице-президенты Клодаг Ник Канна (Ирландия), Марек Ройко (Словакия), Метод Ропрет (Словения) и Анника Шёберг (Швеция).
Кроме того, делегаты путем аккламации подтвердили имена шести человек, баллотирующихся на выборах в Юридическую палату CEV: Исмаил Коскун (Турция), Дебора Фрей (Швейцария), Марек Крупски (Польша), Драган Милованович (Сербия), Лоран Морей (Франция) и Джулия Винья (Италия). То же самое касается внутренних аудиторов Сини Хаккинен (Финляндия) и Стояна Йорданова (Северная Македония) - плюс резервная Серен Нур Тутал (Турция).

Позже во второй половине дня делегаты проголосовали за определение представителей CEV в Административном совете FIVB на период 2024–2028 годов. Вместе с новоизбранным президентом CEV Роко Сикиричем восемь членов Совета директоров FIVB из Европы (в алфавитном порядке) - Маргарет Энн Флеминг (Шотландия), Любомир Ганев (Болгария), Гернот Лейтнер (Австрия), Джула Местер (Сербия), Марек Пакоста (Чехия), Энни Пейтавин (Франция), Марек Ройко (Словакия) и Леонел Салгейру (Португалия). К ним присоединилась Эмма Лабрадор из Гибралтара, чтобы заполнить позицию гендерного баланса.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

Новости по теме

Из "Азеррейла" в "Гянджу"
15:15
Волейбол

Из "Азеррейла" в "Гянджу"

Волейбольный клуб "Гянджа" усилился
Соперники сборной Азербайджана встретятся в Бельгии
11:07
Волейбол

Соперники сборной Азербайджана встретятся в Бельгии

Матч определит единоличного лидера группы
Мельников - самый результативный в матче против Бельгии
09:08
Волейбол

Мельников - самый результативный в матче против Бельгии

Диагональный набрал 8 очков
Азербайджан проиграл Бельгии - ФОТО
24 Августа 19:30
Волейбол

Азербайджан проиграл Бельгии - ФОТО

Мужская сборная Азербайджана по волейболу сегодня провела второй матч отборочного турнира чемпионата Европы-2026
Новый президент CEV - ФОТО
24 Августа 18:51
Волейбол

Новый президент CEV - ФОТО

В итальянском городе Неаполь прошла Генеральная ассамблея Европейской конфедерации волейбола
Еще один легионер покинул "Национальную Академию Авиации"
22 Августа 15:27
Волейбол

Еще один легионер покинул "Национальную Академию Авиации"

Игрок сборной Казахстана вернулась на родину

Самое читаемое

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО
24 Августа 09:24
Стрельба из лука

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

"Сердце чемпиона, сила матери"
"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана
23 Августа 14:14
Шахматы

За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана

20 дней остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады, которая пройдет 11-22 сентября в Будапеште (Венгрия)
Забил 8 голов в 4 матчах, перешел в клуб Ла Лиги
22 Августа 17:28
Мировой футбол

Забил 8 голов в 4 матчах, перешел в клуб Ла Лиги

За 21-летнего форварда заплатили 14 миллионов евро