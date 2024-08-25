Мельников - самый результативный в матче против Бельгии

Андрей Мельников стал самым результативным в составе сборной Азербайджана по волейболу во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы против Бельгии, проигранного дома со счетом 0:3.

Как сообщает İdman.biz, диагональный набрал 8 очков. А самым результативным во встрече оказался бельгиец Сэм Деру, который сделал 19 точных атак.

В то же время наибольшее количество приемов в игре совершил Вугар Байрамов - 8. Такой же показатель у бельгийца Берта Дюфраинга.

Свои следующие матчи квалификации наша команда проведет в следующем году.

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