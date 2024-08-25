25 Августа 2024
RU

Мельников - самый результативный в матче против Бельгии

Волейбол
Новости
25 Августа 2024 09:08
32
Мельников - самый результативный в матче против Бельгии

Андрей Мельников стал самым результативным в составе сборной Азербайджана по волейболу во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы против Бельгии, проигранного дома со счетом 0:3.

Как сообщает İdman.biz, диагональный набрал 8 очков. А самым результативным во встрече оказался бельгиец Сэм Деру, который сделал 19 точных атак.

В то же время наибольшее количество приемов в игре совершил Вугар Байрамов - 8. Такой же показатель у бельгийца Берта Дюфраинга.

Свои следующие матчи квалификации наша команда проведет в следующем году.

İdman.biz

Новости по теме

Из "Азеррейла" в "Гянджу"
15:15
Волейбол

Из "Азеррейла" в "Гянджу"

Волейбольный клуб "Гянджа" усилился
Новый вектор развития европейского волейбола
11:21
Волейбол

Новый вектор развития европейского волейбола

Хорват Роко Сикирич на ближайшие четыре года стал главным человеком в европейском волейболе
Соперники сборной Азербайджана встретятся в Бельгии
11:07
Волейбол

Соперники сборной Азербайджана встретятся в Бельгии

Матч определит единоличного лидера группы
Азербайджан проиграл Бельгии - ФОТО
24 Августа 19:30
Волейбол

Азербайджан проиграл Бельгии - ФОТО

Мужская сборная Азербайджана по волейболу сегодня провела второй матч отборочного турнира чемпионата Европы-2026
Новый президент CEV - ФОТО
24 Августа 18:51
Волейбол

Новый президент CEV - ФОТО

В итальянском городе Неаполь прошла Генеральная ассамблея Европейской конфедерации волейбола
Еще один легионер покинул "Национальную Академию Авиации"
22 Августа 15:27
Волейбол

Еще один легионер покинул "Национальную Академию Авиации"

Игрок сборной Казахстана вернулась на родину

Самое читаемое

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО
24 Августа 09:24
Стрельба из лука

Публикация МОК об азербайджанской спортсменке - ВИДЕО - ФОТО

"Сердце чемпиона, сила матери"
"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО
24 Августа 22:24
Азербайджанский футбол

"Карабах" проиграл, Шейдаев спас "Нефтчи" - ВИДЕО

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана прошли две игры
За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана
23 Августа 14:14
Шахматы

За 20 дней до Олимпиады: фавориты, составы, шансы сборной Азербайджана

20 дней остается до начала Всемирной Шахматной Олимпиады, которая пройдет 11-22 сентября в Будапеште (Венгрия)
Забил 8 голов в 4 матчах, перешел в клуб Ла Лиги
22 Августа 17:28
Мировой футбол

Забил 8 голов в 4 матчах, перешел в клуб Ла Лиги

За 21-летнего форварда заплатили 14 миллионов евро