Новый президент CEV - ФОТО

В итальянском городе Неаполь прошла Генеральная ассамблея Европейской конфедерации волейбола (CEV).

İdman.biz сообщает, что в рамках мероприятия прошли выборы на должность президента организации.

В результате голосования новым президентом CEV был избран хорват Роко Сикирич, набравший 36 голосов.

В мероприятии приняли участие президент Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Шахин Багиров и вице-президент Фаик Гараев. В качестве представителя CEV в Ассамблее принял участие советник президента ФВАи член совета директоров CEV Джалил Джафаров.

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