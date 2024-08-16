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Новое назначение представителя ФВА

Волейбол
Новости
16 Августа 2024 14:00
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Новое назначение представителя ФВА

Руководитель отдела международных связей Федерации волейбола Азербайджана (ФВА) Михаил Фришман назначен на матч квалификационного этапа чемпионата Европы.

Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба ФВА.

Фришман, являющийся членом Комиссии Европейской спортивной организации Европейской конфедерации волейбола (CEV), будет оценивать работу арбитров в качестве супервайзера в матче между сборными Швеции и Швейцарии в группе E. Этот матч пройдет 17 августа в Швеции.

Отметим, что арбитрами игры будут Ристо Страндсон из Эстонии и Гейр Вестбо из Норвегии.

İdman.biz

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