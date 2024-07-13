Два года до домашнего ЕВРО, или Азербайджан ждет соперников

У женской сборной Азербайджана есть два года на подготовку к домашнему чемпионату Европы-2026.

Как сообщает İdman.biz, если ранее турнир проходил раз в два года, то теперь его график изменен. В последний раз ЕВРО состоялся с прошлом году, а теперь состоится в 2026-м.

Этот шаг Европейской конфедерации волейбола связан с решением Международной федерации (FIVB) об изменении формата чемпионата мира по волейболу. Если раньше ЧМ проводился раз в четыре года, то теперь с периодичностью в два года. По календарю, первый мундиаль подобного формата состоится в 2025-м году. Поэтому ЕВРО перенесли на 2026-й.

Финальная стадия ЕВРО пройдет в Азербайджане, Чехии, Швеции и Турции, причем, Баку примет матчи одной группы. На данный момент определились 12 сборных из двадцати четырех, которые выступят в финальном этапе. Помимо хозяек площадки, включая сборную Азербайджана, в чемпионате сыграют команды, которые обеспечили себе это право по итогам последнего ЕВРО. Это Сербия, Нидерланды, Италия, Польша, Франция, Болгария, Украина и Словакия.

Оставшаяся часть команд станет известна после отборочного турнира, который начнется в этом, а завершится в следующем году.

Ниджат Закиев

İdman.biz