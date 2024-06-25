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Волейбольные переходы: клубная верность Айшан, рекорды Полины

Волейбол
Аналитика
25 Июня 2024 12:45
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Волейбольные переходы: клубная верность Айшан, рекорды Полины

Азербайджанские волейболистки определяются с клубными предпочтениями перед новым сезоном. Кто-то остается на старом месте, другие решились на перемены, третьи пока находятся в раздумьях. Словом, вполне знакомая картина летнего периода. Оцениваем происходящее.

Как сообщает İdman.biz, одной из первых ясность в вопрос дальнейшей карьеры внесла Айшан Абдулазимова. Она остается в «Вашаше», вместе с которым второй год подряд выигрывает чемпионат и Кубок Венгрии. Можно сказать, что блокирующая нашла свою команду – она является ее капитаном, к тому же «Вашаш» становится частым гостем в Лиге чемпионов. Если два года назад он пробивался в основную сетку через квалификационный этап, то в прошлом сезоне сразу же попал в группу. «Я много раз говорила, что «Вашаш» – моя вторая семья. Я счастлива и хорошо себя чувствую в Будапеште, поэтому рад, что буду здесь и в следующем сезоне. Кубок CEV оставил у нас чувство недостаказанности, поэтому помимо недавних успехов в Венгрии мы хотим еще лучше выступить на международной арене», - отметила Абдулазимова после продления контракта.

Если Айшан предпочитает стабильность, то скорость, с которой меняет клубы Полина Рагимова, просто поражает. В течении года она успела поиграть в трех чемпионах: вначале выступала во Вьетнаме, где помогла «Duc Giang Соmpany» дойти до финала, а также получила награду в качестве лучшей нападающей лиги. Новый год Полина начала в чемпионате Турции, примерив цвета «Анкара Карайоллары», который занял последнее место в регулярном первенстве. Далее Рагимова откликнулась на предложение из Индонезии, где играет за «Гресик Петрокимию». А ее следующей остановкой станет Бразилия. Нападающая вернется в чемпионат, в котором она выступала еще до пандемии. Правда, если тогда Полина играла за «Сеси Волей», то теперь усилит «Осаско». Команда четырежды выигрывала национальный чемпионат, пять раз брала Кубок страны и очень рассчитывает на азербайджанскую волейболистку, способную качественно усилить атаку.

В то же в время, связующая Кристина Бесман остается в «Енисее». Она продолжит выступление за красноярскую команду. В «Енисей» игрок перешла перед началом минувшего сезона 2023/2024 из «Тулицы», где выступала на протяжении двух лет. А до того защищала цвета «Липецка». По итогам минувшего чемпионата России ее команда заняла десятое место и не смогла побороться за место в плей-офф.
Вместе с тем, румынский этап карьеры завершила Елизавета Рубан. Два сезона она выступала за «Лугож», а по итогам чемпионата вошла в символическую сборную первенства. Нападающая стала одной из лучших бомбардиров лиги, а в прошлом году играла с «Лугожем» в финале Кубка Челлендж. Где Рубан продолжит выступать – пока неизвестно.

Заки Фейзуллаев

İdman.biz

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