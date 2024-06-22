"Сумгаит" и "Губа" победили - ФОТО

Продолжается внутренний чемпионат среди девочек и мальчиков, посвященный 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и организованный Сумгаитским региональным волейбольным клубом (РВК).

Как сообщает İdman.biz, за вторым туром соревнований, организованных в Хачмазском ОСК, наблюдали президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, глава исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, представители федерации и другие гости.

В соревнованиях юношей "Сумгаит" одержал победу над "Хачмазом", а "Губа" над "Сиязаном" со счетом 2:0.

Отметим, что в соревнованиях, стартовавших 25 мая, соревнуются команды "Гусар", "Губа", "Шабран", "Сумгаит", "Хачмаз" и "Сиязан", входящие в состав Сумгаитского РВК.

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