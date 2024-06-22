22 Июня 2024
RU

"Сумгаит" и "Губа" победили - ФОТО

Волейбол
Новости
22 Июня 2024 17:57
20
"Сумгаит" и "Губа" победили - ФОТО

Продолжается внутренний чемпионат среди девочек и мальчиков, посвященный 101-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, и организованный Сумгаитским региональным волейбольным клубом (РВК).

Как сообщает İdman.biz, за вторым туром соревнований, организованных в Хачмазском ОСК, наблюдали президент Федерации волейбола Азербайджана Шахин Багиров, глава исполнительной власти Хачмазского района Эльнур Рзаев, представители федерации и другие гости.

В соревнованиях юношей "Сумгаит" одержал победу над "Хачмазом", а "Губа" над "Сиязаном" со счетом 2:0.

Отметим, что в соревнованиях, стартовавших 25 мая, соревнуются команды "Гусар", "Губа", "Шабран", "Сумгаит", "Хачмаз" и "Сиязан", входящие в состав Сумгаитского РВК.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Полина Рагимова будет третьим легионером в "Осаско"
12:06
Волейбол

Полина Рагимова будет третьим легионером в "Осаско"

Предыдущим клубом Полины был индонезийский "Гресик Петрокимия"
Полина Рагимова в "Осаско". Уже официально
21 Июня 09:21
Волейбол

Полина Рагимова в "Осаско". Уже официально

Полина Рагимова официально возвращается в Бразилию
В Баку начался семинар для волейбольных статистиков - ФОТО
20 Июня 20:51
Волейбол

В Баку начался семинар для волейбольных статистиков - ФОТО

Федерация волейбола Азербайджана организует семинар для волейбольных статистиков
"Гянджа" рассталась с легионером
18 Июня 10:25
Волейбол

"Гянджа" рассталась с легионером

Азербайджанский волейбольный клуб «Гянджа» расстался с российским легионером.

Обидчицы сборной Азербайджана выиграли Золотую Евролигу
17 Июня 11:59
Волейбол

Обидчицы сборной Азербайджана выиграли Золотую Евролигу

Она уступила будущим триумфаторам турнира со счетом 0:3
Последнюю путевку завоевали Нидерланды
16 Июня 23:40
Волейбол

Последнюю путевку завоевали Нидерланды

«Оранжевые» добились этого, попав в первую восьмёрку Лиги наций

Самое читаемое

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу
19 Июня 21:11
Дзюдо

Наша сборная завоевала 1 золото и 1 бронзу

На пьедестал почета поднялись две представительницы женской сборной Азербайджана по борьбе
Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав
20 Июня 15:17
Дзюдо

Кто поедет в Париж? Дзюдоисты определяют состав

Наша команда будет представлена в дзюдо во всех семи категориях у мужчин и в двух у женщин
ЕВРО-2024: Вторая победа Бундестим - ВИДЕО
19 Июня 21:52
Евро-2024

ЕВРО-2024: Вторая победа Бундестим - ВИДЕО

Стартовал второй тур в группе А на ЕВРО-2024
ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО
21 Июня 00:57
Евро-2024

ЕВРО-2024: Испания обыграла Италию и вышла в плей-офф - ВИДЕО

Сегодня на ЕВРО-2024 завершился II тур в группе B