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Полина Рагимова будет третьим легионером в "Осаско"

Волейбол
Новости
22 Июня 2024 12:06
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Полина Рагимова будет третьим легионером в "Осаско"

Полина Рагимова будет третьим по счету легионером в составе бразильского "Осаско" в предстоящем сезоне.

Как передает İdman.biz, один из ведущих клубов своей страны уже формирует состав. Помимо волейболистки сборной Азербайджана, "Осаско" пригласил колумбийскую нападающую Неймайру Вальдес и американскую блокирующую Келли Шварценбах.

В нынешнем составе команды есть три волейболистки, входящие по рейтингу в Топ-100 лучших игроков мира. Это Рагимова, а также бразильянки - нападающая Наталья Перейра и либеро Камилла Брайт.

Отметим, что предыдущим клубом Полины был индонезийский "Гресик Петрокимия".

İdman.biz

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