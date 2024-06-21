Полина Рагимова в "Осаско". Уже официально

Полина Рагимова официально возвращается в Бразилию.

Как передает İdman.biz, волейболистка сборной Азербайджана продолжит карьеру в «Осаско», за который она будет выступать в новом сезоне. О переходе клуб уже объявил официально, разместив соответствующий пост.

Предыдущим клубом Полины был индонезийский «Гресик Петрокимия».

Отметим, что Рагимова уже имеет опыт игры в бразильской лиге. В течении двух сезонов она защищала цвета «Сеси Волей». Для волейболистки предстоящий клуб будет пятнадцатым в профессиональной карьере.

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