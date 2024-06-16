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Джалил Джафаров на заседании CEV

Волейбол
Новости
16 Июня 2024 17:56
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Джалил Джафаров на заседании CEV

Состоялось очередное заседание правления Европейской конфедерации волейбола (CEV).

Как сообщает İdman.biz, советник президента Федерации волейбола Азербайджана, член совета директоров CEV Джалил Джафаров принял участие во встрече, состоявшейся 15 июня в Юрмале (Латвия).

На встрече состоялся обмен широким спектром мнений о турнирах, прошедших в текущем году, и их результатах. Отметив, что выборы президента Европейской конфедерации волейбола пройдут в августе, действующий президент организации Александр Боричич поблагодарил всех членов совета директоров и пожелал им успехов. На встрече также обсуждались предстоящие соревнования.

Участники мероприятия также посмотрели финальные игры Кубка наций CEV по пляжному волейболу 2024 года, который проходит в Юрмале 13-16 июня.

İdman.biz

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