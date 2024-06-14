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Абдулазимова восстанавливается после травмы

Волейбол
Новости
14 Июня 2024 13:14
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Абдулазимова восстанавливается после травмы

Волейболистка сборной Азербайджана Айшан Абдулазимова восстанавливается после клубного сезона.

Как передает İdman.biz, блокирующая, которая в составе венгерского «Вашаша» вновь выиграла чемпионат и Кубок страны, проходит курс лечения после травмы. Волейболистку беспокоит повреждение бедра, с которым она играла практически весь сезон. Во многом именно по этой причине Абдулазимова не смогла присоединиться к сборной, выступавшей в Золотой Евролиге.

Отметим, что в новом сезоне «Вашаш» в третий раз подряд сыграет в Лиге чемпионов.

İdman.biz

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