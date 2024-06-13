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"Авиаторши" лидируют по количеству трансферов

Волейбол
Новости
13 Июня 2024 16:57
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"Авиаторши" лидируют по количеству трансферов

«Национальная Академия Авиации» продолжает оставаться самым активным игроком на трансферном рынке.

Как сообщает İdman.biz, на сегодняшний день азербайджанский волейбольный клуб, готовящийся к своему второму сезону в чемпионате страны, приобрел 10 игроков.

«Авиаторши» пригласили черногорку Даниэлю Джакович, ранее выступавшую за итальянскую «Бальдуччи», австралийку Сильвию Мусель, игравшую на родине за «Финикс». Также пришла чешка Петру Индрова, защищавшая цвета студенческой команды "Боулинг Грин" из США, и Валерия Паршина из Украины, чьим предыдущим клубом был итальянский «Нигитор Санто Стефано». “Национальная Академия авиации” также пригласила белорусскую связующую Наталью Ганчарову из «Жемчужины Полесья» и финскую либеро Риту Тимонен из «Хаменлины».
Ранее команда укрепилась и двумя азербайджанскими волейболистками. Состав пополнила нападающая Лейла Паршкова, которая прошлый сезон провела в «Гяндже», и связующая UNEC Мариана Абуева.

Также произошло изменение и на тренерском мостике. Клуб возглавил итальянский специалист Джованни Торчио.

İdman.biz

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